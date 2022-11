Senado debate recomposição do orçamento da educação

Subcomissão de educação do Senado vai debater na próxima segunda-feira, 21, às 10h, com especialistas e representantes da sociedade civil sobre como incrementar o orçamento da educação a partir de 2023.

O presidente da subcomissão, senador Flávio Arns (Podemos-PR), disse que é preciso elevar substancialmente os investimentos educacionais nos próximos anos, "considerando que a execução orçamentária na Educação tem sofrido severos cortes nos últimos exercícios".

A audiência terá participação de representantes do Ministério da Educação, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

A sociedade civil pode participar do evento enviando perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania. As mensagens podem ser lidas e respondidas pelos senadores e debatedores ao vivo.

O Senado também oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e‑Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.