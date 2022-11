Senado pede esclarecimentos ao governo sobre combate a monkeypox

O Senado Federal solicitou ao Ministério da Saúde informações sobre as ações que estão sendo tomadas para impedir o avanço da varíola dos macacos no Brasil. O Requerimento foi apresentado pelo senador Jader Barbalho (MDB-PA) e aprovado pela Mesa da casa nesta terça-feira (8). Os parlamentares querem saber se há previsão de campanha nacional de conscientização sobre os riscos de contágio, calendário de vacinação e de divulgação de informações sobre a cura da doença.



“Com o avanço da doença, pouca atitude tem sido tomada pelo Ministério da Saúde e nós, senadores, representantes dos estados brasileiros, também temos o dever cívico e moral de cobrar respostas e atitudes do ministro Marcelo Queiroga, para evitar que essa doença se torne outra calamidade de saúde pública para o país”, afirma o senador.

Os primeiros casos da varíola dos macacos surgiram em maio, no Reino Unido, quando uma série de contágios foi detectada no começo do mês. No dia 20 de maio, disse o senador, o Brasil já somava 20 pacientes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), houve aumento de 19% no número de infectados pelo vírus monkeypox no mundo: 5.213 novos casos foram registrados entre os dias 25 de julho e 1º de agosto.

Foram registrados 35.621 casos em 92 países. De acordo com a OMS, de um total de 42 países que relataram aumento no número semanal de casos, o Brasil registrou o maior aumento: 488,68%. Entre 22 de julho a 15 de agosto, o país saltou de 592 para 2.893 diagnósticos positivos da doença, ressalta Jader Barbalho.