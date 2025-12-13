Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Senatran limita valor máximo para exames de CNH; confira

Portaria entrou em vigor imediatamente e padroniza valores cobrados em todo o país

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/12/2025 - 13:04 h
Preço para exaemen de CNH recebem teto fixo
A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) publicou, em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite desta sexta-feira, 12, a Portaria estabelece um teto nacional para o valor total dos exames exigidos para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A norma trata somente da soma dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica, previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e entrou em vigor imediatamente.

Teto definido

Agora o limite de todos os exames necessários para tirar a CNH é de R$ 180. Até então, os valores cobrados variavam de acordo com cada Detran (Departamento Estadual de Trânsito), isso resultava em diferenças significativas entre os estados.

Leia Também:

Nova CNH: prova prática poderá ser feita em carro automático
CNH do Brasil: saiba como tirar primeira habilitação pelo aplicativo
CNH sem autoescola: conheça os requisitos para ser instrutor autônomo
CNH será de graça apenas em formato digital; versão física será paga

Assinada pelo secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo de Lima Catão, a portaria já está em vigor e os candidatos podem exigir o cumprimento da redução.

Tags:

cnh Detran preço Secretaria Nacional de Trânsito Senatran valor da CNH

Ver todas

x