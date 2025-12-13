Senatran limita valor máximo para exames de CNH; confira

Preço para exaemen de CNH recebem teto fixo - Foto: Divulgação

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) publicou, em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite desta sexta-feira, 12, a Portaria estabelece um teto nacional para o valor total dos exames exigidos para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A norma trata somente da soma dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica, previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e entrou em vigor imediatamente.

Teto definido

Agora o limite de todos os exames necessários para tirar a CNH é de R$ 180. Até então, os valores cobrados variavam de acordo com cada Detran (Departamento Estadual de Trânsito), isso resultava em diferenças significativas entre os estados.

Assinada pelo secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo de Lima Catão, a portaria já está em vigor e os candidatos podem exigir o cumprimento da redução.