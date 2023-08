Sérgio Cabral será homenageado por escola de samba no RJ

O ex-governador do Estado do Rio de Janeiro entre (2007-2014), condenado durante as investigações da Lava-Jato, será homenageado pela escola de samba União Cruzmaltina no carnaval de 2024. O anúncio foi feito nas redes sociais da escola, nesta quarta-feira (19)

No vídeo da escola, que é ligada aos torcedores do Vasco da Gama, são apresentados as obras realizadas pelo ex-governador, como o metrô até a Barra da Tijuca, as UPPs e o Teleférico do Alemão. Segundo a escola, o lançamento do enredo será divulgado oficialmente no domingo (23).

Preso desde 2016, as 23 condenações do ex-governador somam em 425 anos e 20 dias de prisão. Em fevereiro deste ano, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) liberou Cabral a cumprir a pena em prisão domiciliar.