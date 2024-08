Servidores do INSS tomam sobre paralisação das atividades; confira

Reunião de negociação ocorre hoje no Ministério da Gestão - Foto: Raffa Neddermeyer | Agência Brasil

Os servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) seguem com greve mantida. A decisão foi tomada após a reunião entre a categoria e o Governo Federal não avançar. A assembleia foi realizada pelos integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, na tarde desta quinta-feira, 18.

A greve foi decretada na última semana. De acordo com o Sindprev, haverá uma nova rodada de negociações nesta sexta, 19. “Há algumas pendências do governo com a categoria e uma delas é a inclusão da Previdência Social nas carreiras típicas de Estado, mas o governo não formalizou a nossa proposta e nós estamos aguardando uma posição oficial”, disse o coordenador do Sindicato, Edivaldo Santa Rita.

O movimento tem adesão parcial dos funcionários do órgão em Salvador e em diversas regiões do Estado, que conta com 2,8 mil servidores. Não há agências fechadas na capital, mas os trabalhadores que atuam em home office estão parados ou atuando de forma parcial.

Já no interior do estado, municípios do Recôncavo e Vale do Jiquiriçá, Baixo Sul, além de Barreiras, estão sem atendimento nas agências.

Para os representantes da categoria, mesmo com as novas conquistas, ainda falta o governo se atentar para este debate a Tabela Remuneratória apresentada na Nota Técnica 13.