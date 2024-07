Estagiário do INSS é preso por fraudes em empréstimos de aposentados

- Foto: Divulgação PF

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério da Previdência Social, prendeu em flagrante um estagiário e apreendeu duas estagiárias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por esquema envolvendo fraudes em empréstimos consignados de beneficiários do INSS.

De acordo com as investigações, os suspeitos realizavam diariamente dezenas de procedimentos fraudulentos, desbloqueando benefícios para fins de empréstimos consignados sem que o verdadeiro titular comparecesse para solicitar o serviço. Para isso, inseriam documentos falsos nos sistemas do INSS.

Uma vez desbloqueado o benefício para obtenção de empréstimo, outros envolvidos nas fraudes viabilizavam a obtenção de valores perante instituições bancárias diversas, também com a utilização de documentos falsos.



Diante dos fatos, o estagiário foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahi, ao passo que as adolescentes apreendidas foram encaminhadas à Delegacia do Adolescente Infrator da Polícia Civil/BA para a formalização dos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

As investigações prosseguirão para identificar demais membros da associação criminosa.