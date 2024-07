Praia de Salvador entre as 'melhores do mundo' é imprópria para banho

Boletim do Inema analisa a qualidade das águas usadas no contato primário - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Considerada uma das praias mais famosas de Salvador, o Porto da Barra foi colocada em pesquisa do Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas como uma das 100 melhores do mundo em 2024. O estudo foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 17, pelo Governo Federal.

De acordo com o levantamento, o Porto da Barra ficou em 80º lugar na atualização da lista, na frente de praias como Copacabana e Arpoador, no Rio de Janeiro, e também da Praia Central, em Balneário Camboriú. O grande problema, entretanto, é que uma análise realizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) vai na contramão da pesquisa internacional.

Leia mais

Conheça as 4 praias da Bahia que estão entre as 20 melhores do mundo

Praia baiana é eleita a 2ª melhor do Brasil e 5ª do mundo



A avaliação divulgada no último dia 8 de julho pelo instituto brasileiro coloca a praia localizada no Porto da Barra como imprópria para o banho. Outra praia soteropolitana que aparece na lista de melhores do mundo, mas também é considerada imprópria para os banhistas, é a da Penha, no bairro da Ribeira, que ficou com 90ª posição.

O boletim do Inema analisa a qualidade das águas usadas no contato primário. Ou seja, o contato direto e prolongado, onde há uma elevada possibilidade de ingestão.

Já o estudo divulgado pelo Governo Federal avalia quatro critérios específicos — Recreação, Proteção, Conservação e Sanitária. Cada critério possui um 'peso' diferente em caso da praia estar localizada em área Rural, Urbana ou Vila. Desta forma, Porto da Barra foi avaliado com uma nota de 0.685, enquanto Penha ficou com 0.666. Melhor praia do Brasil, Saquarema, no Rio de Janeiro, ficou em 2º lugar, com nota de 0.942.

O relatório que avalia 126 locais no litoral da Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, México, Nova Zelândia, Peru, Porto Rico, Espanha e Venezuela, para permitir que os turistas comparem a qualidade e ajudem os planejadores e administradores a fazerem melhorias.