Salvador tem mais de 20 praias impróprias para o banho; veja quais

Conhecida por diversas praias bonitas, responsáveis por atrair turistas de diversos cantos, Salvador também tem locais impróprios para banhistas que, inclusive, frequentam sem saber da não recomendação. Dados divulgados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) apontam que mais de 20 praias da capital baiana não deveriam ser utilizadas, sendo algumas bastante famosas.

O estudo foi publicado pelo Inema no último dia 8 de julho e revelou 23 praias de Salvador impróprias para banho. O boletim analisa a qualidade das águas usadas no contato primário. Ou seja, o contato direto e prolongado, onde há uma elevada possibilidade de ingestão.

Entre as principais divulgadas, estão Porto da Barra, São Tomé de Paripe, Tubarão, Boa Viagem e Canta Galo. Os critérios são definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

O Inema destaca ainda que é desaconselhável banho de praia em tempo chuvoso, uma vez que as águas podem estar contaminadas por arraste de diversos detritos, carreados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. Também se deve evitar contato com água do mar em locais com manchas de coloração suspeita e banhos próximos à saída de esgoto, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

