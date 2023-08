Sete pessoas morrem e 12 ficam feridas em explosão no Paraná

Uma explosão na cooperativa agroindustrial C.Vale, no município de Palotina, cerca de a 480 km de Curitiba, no Paraná, deixou sete pessoas mortas e ao menos 12 feridos na quarta-feira, 26.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras as vítimas resgatadas foram encontradas nos escombros de equipamento de armazenagem de grãos, com ferimentos e encaminhadas para hospitais da cidade e região. Uma pessoa ainda está desaparecida. A explosão ocorreu em um silo da cooperativa. O local armazenava e secava grãos.

Em nota enviada à Folha de São Paulo, a direção da cooperativa afirmou que as causas da explosão ainda não foram identificadas.

"No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas", declarou a C.Vale.

O Corpo de Bombeirosdo Paraná montou uma força-tarefa que inclui 11 viaturas e cães para o atendimento e socorro às vítimas da explosão.