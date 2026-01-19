Shopping no Brasil é maior que o prédio mais alto do mundo; conheça

Localizado na zona leste de São Paulo, o Aricanduva ocupa 423 mil m² - Foto: Reprodução

Inaugurado em 1991, o Shopping Aricanduva se tornou um dos maiores e mais movimentados centros comerciais da América Latina. Localizado na zona leste de São Paulo, o empreendimento é referência em varejo, entretenimento e convivência, atraindo milhões de visitantes todos os meses.

O Aricanduva ocupa aproximadamente 423 mil metros quadrados, superando o tamanho de 51 campos de futebol e até mesmo a área construída do Burj Khalifa, que possui cerca de 309 mil m².

Dentro de sua vasta estrutura, o shopping conta com:

579 lojas de diferentes segmentos;

Três praças de alimentação com variedade gastronômica;

13 salas de cinema, oferecendo entretenimento completo;

Cerca de 15 mil vagas gratuitas de estacionamento, garantindo conforto para quem chega de carro.

Um hub de convivência e lazer

O Shopping Aricanduva não é apenas um centro de compras. Com um fluxo superior a 4 milhões de visitantes mensais, ele funciona como um ponto de encontro e lazer para famílias, jovens e turistas.

Além disso, a acessibilidade é garantida por um terminal de ônibus interno e 25 linhas de transporte público que atendem diretamente o shopping, facilitando o deslocamento de milhares de pessoas diariamente.

Comparativo com outros shoppings da América Latina

Apesar de liderar em tamanho, o Aricanduva divide atenção com outros grandes centros comerciais da região:

Antea Lifestyle Center (México): reconhecido pelo luxo e sofisticação;

Centro Mayor (Colômbia): destacado pela arquitetura moderna e inovadora.

No entanto, o Aricanduva se diferencia pela variedade de opções, capacidade de receber grande fluxo de visitantes e pelo papel cultural e econômico que exerce na cidade de São Paulo.

Um gigante que continua crescendo

Mais de três décadas após sua inauguração, o Shopping Aricanduva mantém sua posição de destaque no varejo latino-americano. Com sua estrutura imponente, mix diversificado de lojas e opções de lazer, continua atraindo visitantes e reforçando sua importância como polo de compras, entretenimento e convivência.