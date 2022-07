Show de Danieze Santiago é interrompido após tiros no meio do público

Um show da cantora Danieze Santiago foi interrompido após um homem dar tiros para cima no meio do público, na noite de sábado, 16, na cidade de Duas Estradas, região do brejo na Paraíba. Câmeras registraram o momento em que a artista corre do palco após os disparos.

A apresentação aconteceu no Parque do Forró, polo de eventos do município. Com a confusão, a banda e o público buscaram abrigo. Apesar do susto, não houve feridos.

Em nota, a prefeitura da cidade lamentou os disparos efetuados na madrugada e disse que a Polícia Militar e a segurança privada contratada "agiram de maneira energética para controlar a situação e conduzir os envolvidos".

De acordo com o sargento Lira, da Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares da Paraíba (ASPRA-PB), dois homens iniciaram uma discussão e, na confusão, um deles sacou uma arma que estava na cintura do outro, que era um policial à paisana, e deu dois tiros para cima. Os dois foram detidos.

A equipe de produção de Danieze informou que o show foi suspenso somente por 5 minutos, até os suspeitos serem identificados e presos. A apresentação aconteceu normalmente após o ocorrido.