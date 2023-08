Sidney Sampaio fala pela 1ª vez após queda em hotel: "Me recuperando"

O ator Sidney Sampaio falou pela primeira vez, nesta segunda-feira, 7, após cair do quinto andar de um hotel em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, na semana passada.

Através de sua amiga e assessora, Cláudia Melo, o artista falou brevemente sobre o "susto" e agradeceu o apoio recebido pelo público. Ele ainda falou que está se recuperando, ao lado de sua família, e deve retomar suas atividades em breve.

“Que susto! Passando aqui só pra agradecer. Primeiramente a Deus e a todas as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente na minha recuperação e a todas as pessoas que estão me mandando mensagem. Estou recolhido, me recuperando com a minha família, mas já, já estou voltando“, disse o ator.

Por conta do ocorrido, Sidney Sampaio precisou adiar a estreia de “Separados sob o mesmo tempo”, peça de teatro prevista para estrear dia 9 de agosto. Ele ainda estava confirmado no elenco do reality show 'A Fazenda 15', que estreia no mês que vem

Entenda o caso

O ator caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã da última sexta-feira, 4 de agosto. Informações preliminares apontam que ele estava alterado, quebrou a janela do banheiro e caiu do quinto até o primeiro andar, onde ficou pendurado na janela.

Sidney caiu em uma parte grande do aquecedor do hotel, o que provocou a quebra do suporte com estilhaços de vidro e telha. O incidente causou uma grande confusão no local.