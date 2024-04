Silvia Poppovic é assaltada em SP: “Quase arrancaram minha mão” | A TARDE

A apresentadora de televisão Silvia Poppovic foi vítima de um assalto, na tarde desse domingo, 14, na esquina da rua em que mora, em São Paulo. Ela relatou toda a situação através de seu perfil nas redes sociais.

Nas imagens, ela ainda chega a mostrar suas mãos ensanguentadas e disse ter levado “chave de pescoço” e sido jogada no chão. Poppovic afirmou que o assaltante levou um anel, mas não conseguiu tirar suas pulseiras e pegar seu aparelho celular.

“Acabo de ser assaltada, na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e levar o celular!”, escreveu a apresentadora.

Poppovic disse ainda que ela começou a gritar e, a partir disso, eles fugiram. "Fiquei assim ensanguentada e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca! Não dá mais", completou.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) foi questionada sobre o ocorrido, mas, até o momento da publicação desta matéria, não obteve retorno.