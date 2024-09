Simpósio de Jornalismo e Literatura discute liberdade de expressão

O encontro acontece nesta quinta-feira, 12, na sede da ABI, na Praça da Sé - Foto: Fábio Marconi/ABI

O III Simpósio Baiano de Jornalismo e Literatura vai promover a discussão sobre o papel da imprensa e da literatura na defesa da liberdade de expressão em tempos de crescente desinformação. Organizado em parceria entre a Academia de Letras da Bahia (ALB), a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e o Gabinete Português de Leitura (GPL), o evento reflete sobre os desafios enfrentados por jornalistas e escritores no cenário atual através do tema central "Verdade e Liberdade de Expressão". O encontro acontece nesta quinta-feira, 12, na sede da ABI, na Praça da Sé, a partir das 8h30.

O evento será marcado por homenagens a profissionais que têm se destacado na luta pela democracia e pela liberdade de expressão. O jornalista Flávio VM Costa é um dos homenageados. Para Costa, o jornalismo investigativo tem um papel central na defesa desses valores em um cenário de desinformação. “O exercício livre e independente do jornalismo é essencial num regime de bases democráticas e na construção de uma sociedade menos desigual”, afirmou o jornalista. Segundo ele, a desinformação tem sido usada por setores extremistas para “vencer eleições de maneira fraudulenta e controlar governos e a sociedade”, observa.

O presidente da ABI, Ernesto Marques, ressalta a importância de garantir que a imprensa continue desempenhando seu papel de fiscalização e crítica em uma sociedade democrática, além de destacar o combate à violência contra jornalistas como uma prioridade. “Além da atuação protocolar, com posicionamentos oficiais, temos buscado combate à violência contra profissionais e veículos, cobrando ações práticas por parte dos órgãos públicos, para impedir que a impunidade continue estimulando mais agressões”, disse Marques. Ele também chamou atenção para a necessidade de ampliar parcerias institucionais que fortaleçam a defesa do jornalismo.

A crescente presença de fake news e seus impactos na democracia também será um tema de destaque no simpósio. Em entrevista ao Jornal A Tarde, o presidente da ABI observou que a produção jornalística enfrenta novos desafios no ambiente digital acelerado e destacou a importância de valorizar o trabalho do jornalista. “A produção jornalística é um trabalho técnico de alta responsabilidade. Hoje, mais do que nunca, informação de qualidade tem valor, e os jornalistas precisam conhecer o valor do seu trabalho”, comentou.

Flávio VM Costa tem enfrentado desafios em sua carreira, sendo um deles a dificuldades para acessar informações públicas e o assédio judicial. “Governantes e empresários sonegam informações públicas, usam de diversos artifícios para dificultar nosso trabalho. O assédio judicial está em voga com o objetivo de inibir reportagens e sufocar financeiramente repórteres”, afirmou o jornalista, que destacou o apoio que recebeu de advogados, mas alertou para a situação de outros colegas que não tiveram a mesma sorte.

Costa aconselha aos jovens que ingressam na área a se manterem leais aos seus princípios, ressaltando a necessidade de coragem e comprometimento com a verdade em uma profissão que enfrenta desafios diários. “Jornalismo exige coragem, disposição e um certo grau de desprendimento. A profissão paga geralmente mal, enfrenta desafios imensos, e as compensações são poucas”, afirmou.

O simpósio também abrirá espaço para homenagear figuras como o jornalista Dom Phillips, assassinado na Amazônia em 2022. Serra lembrou a importância de manter viva a memória de profissionais como Phillips e a luta pela preservação dos direitos indígenas, que ele defendia ao lado do indigenista Bruno Pereira. “Celebraremos sua memória homenageando sua esposa, Alessandra Sampaio, uma baiana admirável”, disse Ordep Serra, presidente da ALB.

Outro ponto central do evento é a relação entre jornalismo e literatura na construção de narrativas que combatam a desinformação. Segundo Serra, muitos membros da ALB têm atuado em ambas as áreas e reforçado a importância da ficção como uma ferramenta de conscientização. “A ficção nada tem a ver com a mentira. [...] Tem compromisso com a verdade e se esforça por reforçá-la com o brilho da imaginação”, declarou.

Ainda segundo Serra, a atuação conjunta das duas entidades é fundamental para enfrentar essas ameaças. Ele destaca a importância da parceria entre as duas instituições e o compromisso com a defesa da liberdade de expressão. “Temos na ALB jornalistas de escola e a Imprensa tem sido um celeiro de escritores. Infelizmente, no mundo inteiro jornalistas e escritores sofrem violência e a própria ideia de liberdade de expressão tem sido amesquinhada por extremistas de direita que a invocam para defender a difusão de injúrias, calúnias e notícias falsas”, considera.

Programação

O Simpósio terá início às 8h30 com credenciamento, seguido da abertura oficial, conduzida pelo presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), Ordep Serra, e pelo presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Ernesto Marques. Logo após, às 9h30, será realizada a primeira mesa de debate, intitulada "Liberdade de Expressão e os Desafios do Jornalismo Contemporâneo", que abordará o papel da imprensa na defesa da democracia em tempos de desinformação. A mesa contará com a participação dos jornalistas Flávio Costa e Juliana del Piva, além de Ordep Serra, com a mediação de um membro da ABI.

Às 11h00, haverá uma homenagem póstuma ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira, assassinados em 2022 no Vale do Javari, na Amazônia. A homenagem será prestada à esposa de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, em reconhecimento à memória e ao legado dos dois.

No período da tarde, às 14h, ocorrerá a segunda mesa de debate, intitulada "Jornalismo e Literatura: A Construção de Narrativas e o Combate à Desinformação", discutindo as interseções entre a prática jornalística e a produção literária no combate à desinformação. Participarão da mesa Flávio Costa, Ernesto Marques, Juliana del Piva, e escritores e jornalistas membros da ALB, com mediação de um jornalista convidado.

Às 15h30, a terceira e última mesa, chamada "O Futuro do Jornalismo em Tempos de Inteligência Artificial", abordará os impactos das novas tecnologias, especialmente da Inteligência Artificial, na produção e disseminação de informações. O debate contará com especialistas em tecnologia e jornalismo, além de Ernesto Marques e um convidado da área tecnológica, com mediação de um especialista no tema. O encerramento está previsto para 17h. O evento será gratuito e aberto ao público.