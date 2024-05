Sinais de telefonia e internet são restabelecidos no RS | A TARDE

Em reunião realizada nesta terça-feira, 14, a força-tarefa do governo federal informou que os serviços de telefonia e comunicação foram restabelecidos em todas as cidades do Rio Grande do Sul. “Isso significa que nenhum município está 100% desconectado. Diminuiu também o número dos municípios que estavam parcialmente afetados, de 150 para 125, e já chegamos a 372 municípios sem qualquer problema”, explicou o secretário de Telecomunicações, Hermano Barros.

O secretário informou ainda que, nesta quarta-feira, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional iniciam a instalação de internet nos abrigos. “O primeiro abrigo a ter a conectividade por wi-fi gratuita garantida será o que está instalado no campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), na cidade de Canoas”, disse.

A Anatel também criou um painel de dados que permite monitorar a situação das redes móveis das empresas Claro, TIM e Vivo, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os dados são atualizados diariamente, às 21 horas, no site da agência.

