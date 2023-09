Sobe o número de afetados pelo ciclone extratropical no RS

O mais recente balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou um aumento no número de afetados, desabrigados, desalojados e feridos pela passagem de um ciclone extratropical na região no início desta semana. O número de feridos saiu de 73 para 223 em relação aos dados revelados ao meio dia desta sexta-feira, 8.

A quantidade de desabrigados e desalojados saiu de 3.046 e 7.781 para 3.193 e 8.256, enquanto a de afetados subiu de 135.088 para 147.341. Ao todo, 87 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados pelas fortes chuvas.

Entre os desaparecidos e mortos, os números continuam sem alterações. Até esta sexta-feira, foram registrados 41 óbitos no Rio Grande do Sul e 46 pessoas desaparecidas.

Novo alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta sexta-feira um novo alerta para chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Segundo a informação, o grau de severidade do provável temporal é de "perigo potencial". Até às 10h do próximo sábado, 10, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (entre 40 e 60 km/h).