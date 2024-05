Sobe para 13 o número de mortos no RS devido as chuvas | A TARDE

O número de pessoas mortas no Rio Grande do Sul devidos as chuvas que atingem o estado já chega a 13, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil. Os temporais estão caindo em diversas regiões desde segunda-feira, 29.

No total, são 147 municípios afetados e mais 9 mil pessoas desalojadas.Os municípios mais prejudicados estão em sua maioria nas regiões dos Vales, Central e Metropolitana de Porto Alegre.

Saiba quem são as vítimas mortas:

Região dos Vales

Paverama: Delmar Waldomiro Sander, de 69 anos, e Nelson Scheffer, 65 anos.

Pantano Grande: Onercio Giovane Silveira Farias, de 59 anos.

Segredo: Alzemar Foster, de 62 anos.

Santa Cruz do Sul: uma pessoa ainda não identificada pela Defesa Civil. Outros dois corpos também foram encontrados, mas ainda não há confirmação da Brigada Militar (BM) que as mortes são atribuídas aos temporais.

Encantado: Josiane Machado, de 45 anos.

Região Metropolitana de Porto Alegre

Salvador do Sul: um homem, de 47 anos e uma pessoa ainda não identificada.

Região Central

Itaara: Eliziane Milani Buss, de 47 anos.

São João do Polêsine: uma adolescente de 15 anos, não identificada.

Santa Maria: Olide Brondani, de 85 anos e uma pessoa ainda não identificada.

Silveira Martins: uma pessoa ainda não identificada.