Sobe para 36 o número de mortos após temporal em São Paulo

O temporal que assolou o litoral paulista entre a noite de sábado, 18, e a manhã deste domingo, 19, deixou 36 mortos de acordo com os últimos dados divulgados pela Defesa Civil do estado. De acordo com o órgão, 228 pessoas foram desalojadas e 338 estão desabrigadas.

O governo de São Paulo decretou estado de calamidade pública nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá. Dos mortos, 35 foram em São Sebastião e 1 em Ubatuba.

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ordenou que helicópteros da Polícia Militar e do Exército sejam usados para transportar as equipes de bombeiros e retirar feridos dos deslizamentos de terra.

Tarcísio informou ainda que, inicialmente, os feridos serão encaminhados para o Hospital Regional de Caraguatatuba. Assim que a capacidade do hospital se esgotar, passará a ser utilizado o Hospital Regional de São José dos Campos e, posteriormente, o Hospital das Clínicas, na capital paulista.