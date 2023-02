Sobe para 40 o número de mortos em desastre no litoral de São Paulo

O número de mortos após o temporal que atingiu o litoral de São Paulo subiu para 40 nesta segunda-feira, 20. Segundo a Defesa Civil, 2.460 pessoas ocupavam áreas de risco durante as fortes chuvas, 1.730 ficaram desalojadas e 766 estão desabrigadas.

O maior número de vítimas foi registrado em São Sebastião, com 39 mortes. Em Ubatuba, uma pessoa morreu por consequência da chuva. O governo de São Paulo afirmou ainda que 40 pessoas estão desaparecidas. As cidades de Caraguatatuba, Ilhabela, Bertioga e Guarujá também foram afetadas pelas chuvas.

>> Cemaden emitiu alertas três dias antes dos temporais em São Paulo

“Estamos buscando o socorro das vítimas que estão em situação de risco. Em um segundo momento, vamos buscar o amparo e o acolhimento para desalojados e desabrigados. O que nós estamos trabalhando firme nesse momento com as equipes por terra é que elas desobstruam as vias que estão obstruídas para que nós possamos otimizar o socorro”, afirmou o tenente da Defesa Civil, Roberto Farina.

Também nesta segunda-feira, 20, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) anunciou que as cidades atingidas pelo temporal do último fim de semana vão receber R$ 33,7 milhões para ações da Defesa Civil.

A Defesa Civil nacional reconheceu estado de calamidade pública nas seis cidades atingidas pela chuva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em São Sebastião junto com o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

A pasta publicou que os recursos serão repassados para 10 estados: São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. A verba também será utilizada para recuperação de pontes, restabelecimento de leitos de rios, compra de cestas básicas e combustível para caminhões-pipa e reservatórios de água.