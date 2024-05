Sobe para 450 o número de municípios atingidos pelas enchentes no RS | A TARDE

Subiu para 450 o número de municípios gaúchos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada às 18h desta segunda-feira (13) pela Defesa Civil.

No total, a tragédia já deixou 147 mortos, 127 desaparecidos, 76 mil pessoas resgatadas e 538 mil desabrigados. De acordo com a Defesa Civil, o nível da água do Lago Guaíba, em Porto Alegre, é de 5, 05 metros.



