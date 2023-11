Sobe para cinco o número de mortes devido à chuva no Sul do país | A TARDE

Subiu para cinco o número de mortes decorrentes da chuva que atinge a região Sul do país, segundo dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A quinta vítima é uma mulher de 67 anos, moradora de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

A mulher estava dentro de casa, que ficou alagada. Parentes a encontraram desacordada, chamaram o socorro, mas a vítima não resistiu.

Devido aos eventos climáticos dos últimos dias, a prefeitura de Eldorado do Sul suspendeu as aulas de 11 escolas municipais nesta terça-feira, 21, e suspendeu os atendimentos por tempo indeterminado em ao menos cinco unidades de saúde, incluindo o Pronto Atendimento Central 24h e a Farmácia Municipal - onde a água acumulada atingiu cerca de um metro de altura, estragando medicamentos e equipamentos.

A Defesa Civil do município está solicitando ajuda de outras cidades para doação de telhas, colchões, alimentos não-perecíveis, roupas de cama, produtos de limpeza e higiene.

Desalojados

Conforme o último boletim da Defesa Civil, a quantidade de pessoas acolhidas em abrigos públicos ou instituições assistenciais aumentou de 2.653 para 3.351.

Além disso, ao menos 24.976 pessoas estão desalojadas e tiveram que buscar abrigo temporário nas residências de parentes ou amigos, ou em pousadas e hotéis. O número é mais de três vezes superior aos 7.527 desalojados informados em boletim anterior da Defesa Civil estadual. Segundo o órgão, só a prefeitura de Arroio do Meio acrescentou 7 mil pessoas à relação.