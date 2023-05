Sobreviventes de acidente que matou ex-jogador do Vasco recebem alta

Após ficarem feridos em acidente que causou a morte do ex-jogador do Vasco, Kadu Fernandes, Luis Fernando da Silva, de 34 anos, e Vitória Lopes Borges Vidal, de 20, receberam alta do hospital. Os jovens estavam no carro que capotou na Avenida Brasil e apresentaram ferimentos moderados.

O acidente aconteceu por volta das 4h da manhã desta segunda-feira, 22. O jogador foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros, enquanto os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central do Rio de Janeiro.

Vitória deixou a unidade hospitalar na segunda-feira, enquanto Luís Fernando teve alta apenas nesta terça. Kadu foi a única vítima fatal do acidente. Revelado no Vasco, o atleta tinha contrato com o Macaé.

Ao longo da carreira, Kadu vestiu a camisa de clubes como Boavista, Nova Iguaçu, Anapolina e Operário de Várzea Grande. Fora do Brasil, ele jogou no Al Jeel, da Arábia Saudita.