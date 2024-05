Sobrinho de Marcola é preso por tráfico e jogo do bicho | A TARDE

Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho, sobrinho do líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, foi preso em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, nesta quarta-feira, 24.

Além de Leonardo, dois policiais no Ceará foram presos durante a operação. Batizada de Operação Primma Migratio, a ação teve o objetivo de desmantelar o núcleo gerencial e logístico de uma organização criminosa acusada de envolvimento em tráfico de drogas, corrupção e jogo do bicho.

Leia mais

>> Mulher denuncia tráfico em bairro e é assassinada por sobrinho neto

Durante dois anos de investigação, a Polícia Federal reuniu evidências de uma transferência gerencial da organização criminosa de São Paulo para o Ceará. O objetivo era expandir o jogo do bicho, assim como o tráfico de drogas e armas. A PF realizou buscas no Ceará, São Paulo e Mato Grosso.

O sobrinho de Marcola, segundo as autoridades, atuava com gerenciamento de negócios da organização criminosa no Ceará. Ele é filho de Alejandro Herbas Camacho Júnior, o Marcolinha, e de Francisca Alves da Silva, conhecida como Preta. A mulher também foi presa na Operação Primma Migratio.

A mudança de Leonardo para Itajaí ainda é alvo de investigação da polícia. Ele foi apreendido em um apartamento de luxo no bairro de São João.

Investigações indicam que o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões de forma suspeita nos últimos anos. Líder do PCC, Marcola segue preso junto com o irmão Marcolinha. Os dois estão na Penitenciária Federal de Brasília.