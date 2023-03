Soldado da Guarda Presidencial é preso por assalto no DF

Um soldado da Guarda Presidencial, identificado como Jacó Caetano, foi preso em flagrante quando tentava assaltar uma loja de bebidas, no Distrito Federal. Custodiado no Batalhão da corporação, o militar, responsável pela segurança do Palácio do Planalto, conseguiu arrombar a cela e fugir pela porta da frente da instituição.

Segundo informações do site Metrópoles, o soldado, que utilizou uma faca para cometer o crime, foi capturado pela Polícia do Exército (PE) horas depois da fuga. Com prisão preventiva decretada, o militar responde por roubo majorado, além de crimes contra o patrimônio, e não tem prazo para deixar o cárcere.

"O Comando Militar do Planalto informa que o soldado Jacó, lotado no Batalhão da Guarda Presidencial, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal. Em Audiência de Custódia, a Prisão em Flagrante foi convertida em Prisão Preventiva. Portanto, por tratar-se de uma prisão cautelar, inexiste prazo para a sua duração determinado em lei", comunicou a corporação por meio de nota.

O Código de Processo Penal estabelece pena de quatro a dez anos de prisão para casos semelhantes, mas pode ser prolongada devido à utilização de arma branca.