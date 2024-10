Solto, Eike Batista dá mentoria de R$ 50 mil e fatura R$ 1 milhão

Eike promeveu uma experiência para empreendedores - Foto: Reprodução | Instagram

Neste fim de semana, o empresário Eike Batista conduziu sua primeira mentoria para empreendedores. O valor da mentoria chamou a atenção.

Os 20 empreendedores que participaram do encontro pagaram R$ 50 mil para o ‘Eike Experience’, que garantiu aos participantes, três dias de interação com o empresário, incluindo refeições e um traslado de helicóptero até sua mansão em Angra dos Reis, na Costa Verde, no Rio de Janeiro.

Apenas no fim de semana, Eike arrecadou R$ 1 milhão de reais. Em 2017, o empresário, de 67 anos, passou 90 dias detido no Complexo Penitenciário de bangu 9, localizado na Zona Oeste do Rio, sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro em uma Operação Lava-Jato.

“Foi tranquilo. Eu me relaciono bem. Então, fiz amizades com meus parceiros de volta”, disse Eike em entrevista ao Vox Luminis Podcast, em março.

Em 2021, Eike foi condenado na 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro por 11 anos e 8 meses de prisão por crimes contra o mercado de capitais.