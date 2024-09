SP e RJ estão entre as 20 cidades do mundo mais perigosas para turismo

Rankin lista São Paulo entre 20 cidades do mundo mais perigosas para turismo - Foto: Reprodução

Um levantamento lista a cidade de São Paulo como a 17ª menos segura para turistas entre 60 destinos internacionais pesquisados. Outra cidade brasileira, o Rio de Janeiro, aparece na 15ª posição do ranking.

A elaboração da lista, realizado pela Forbes Advisor, foi feita a partir da comparação de sete métricas principais, incluindo as seguintes: risco de crime, risco para a saúde, risco de segurança pessoal, risco de desastre natural e a classificação de segurança em viagens do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Esse último item é o que tem maior peso na pontuação: 20%.

Depois, os riscos de crime, de segurança pessoal e de segurança sanitária equivalem a 17% da nota de cada cidade. A segurança da infraestrutura e o risco de desastre natural equivalem, cada um, a 10%. E, por fim, o risco de segurança digital determina 9% da pontuação.

Quanto mais alta a nota, menos segura é a cidade. Caracas, na Venezuela, com 100 pontos é a primeira da lista, seguida de Karachi, no Paquistão (93,12) e Yango, no Myanmar (91,75). São Paulo alcançou 75,40 e Rio de Janeiro, 75,59.

Na outra ponta do ranking, estão as cidades consideradas mais seguras: Cingapura (0), Tóquio, no Japão (10,72) e Toronto, no Canadá (13,6).

Top 10 menos seguras

Caracas, Venezuela

Karachi, Paquistão

Yangon, Myanmar

Lagos, Nigéria

Manila, Filipinas

Dhaka, Bangladesh

Bogotá, Colômbia

Cairo, Egito

Cidade do México, México

Top 10 mais seguras

Cingapura, Cingapura

Tóquio, Japão

Toronto, Canadá

Sydney, Austrália

Zurique, Suíça

Copenhagen, Dinamarca

Seul, Coreia do Sul

Osaka, Japão

Melbourne, Austrália

Amsterdã, Holanda