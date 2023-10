SP e RJ registram altas temperaturas em onda de calor

A primavera iniciou com uma onda de calor em São Paulo e no Rio de Janeiro, que registraram temperaturas de 36,5º e 40º respectivamente. Segundo o Inmet, a primavera também deve registrar temperaturas acima da média em todo o país.

A cidade de São Paulo registrou a tarde mais quente de 2023 neste domingo, 24 de setembro, e uma das mais altas temperaturas para um dia de setembro. Através da rede social X, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que a temperatura máxima foi de 36,5°, na estação meteorológica convencional do Mirante de Santana, que registrada dados meteorológicos da cidade de São Paulo desde 1943. Este valor poderá ter acréscimo de alguns décimos às 21 horas.

A cidade do Rio de Janeiro teve a tarde mais quente do ano neste domingo, 24 de setembro, com a temperatura máxima de 39,9°C, registrada na estação meteorológica da Vila Militar, na zona oeste carioca. O recorde anterior era de 38,8°C, em 4 de fevereiro, na estação da Marambaia

Esta onda de calor vai continuar ativa em parte do país até o final desta semana. Novos recordes de calor poderão ser observados em várias capitais até a próxima sexta-feira, 29 de setembro.