SP: motorista atropela 16 pessoas na Cracolândia para fugir de assalto | A TARDE

Um motorista atropelou 16 pessoas na região da Cracolândia, localizada no centro da cidade de São Paulo, para fugir de um suposto assalto. O caso ocorreu por volta das 21h de domingo, 22, na Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões.

Informações policiais dão conta que o motorista, que estava com o filho no carro, estava parado em um semáforo, quando cerca de 20 dependentes químicos armados com facas anunciaram um assalto. Com medo, o motorista acelerou, atropelou o grupo e fugiu. A placa do carro foi encontrada pelos policiais, que devem rastrear o autor do atropelamento.

Os feridos foram enviados às unidades de saúde próximas à região. Todos com estado de saúde estável.