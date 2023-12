Stenio Garcia fala se pronuncia nas redes sociais após alta médica | A TARDE

O ator Stenio Garcia se pronunciou nas redes sociais após receber alta do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 15. Ele havia sido internado na quarta, 13, após desmaiar durante um exame de sangue.

No Instagram, ele agradeceu o apoio dos fãs e amigos. “Eu e minha mulher, a Mari Saade, queremos agradecer o carinho, [as] mensagens, [o] positivismo e [as] orações de todos vocês”, começa o texto compartilhado entre Stenio e a esposa.

Eles também agradeceram à médica Dra. Priscila Sobral e a equipe do hospital no qual ele estava internado. Segundo o relato, tanto o ator, quanto Mari receberam tratamentos “de ponta” com “muita humanidade”.

O ator aproveitou ainda para agradecer aos familiares que estiveram ao lado dele nesse momento. “Não posso deixar de agradecer ao meu sogro, Jamil Saade, meu cunhado Roberto Saade e a Mari Saade, por serem minha família e minha rede de apoio emocional e financeira.”

Confira o texto completo compartilhado por Stenio Garcia:

“Eu e minha mulher, a Mari Saade, queremos agradecer o carinho, [as] mensagens, [o] positivismo e [as] orações de todos vocês, e nosso agradecimento especial a nossa médica e amiga, que esteve conosco o tempo todo, a Dra. Priscila Sobral. E, por fim, a toda equipe do Hospital Samaritano, que, pela segunda vez, me acolheu, cuidando da minha saúde, da minha vida e bem-estar, e também da minha esposa, com medicina de ponta, exames de última geração e muita humanidade, que é fundamental na hora que mais precisamos de ajuda.

Não posso deixar de agradecer ao meu sogro, Jamil Saade, meu cunhado o Roberto Saad e a Mari Saade por serem minha família e minha rede de apoio emocional e financeira. É por causa deles, minha família que a vida me deu de presente, que estou podendo ter um plano de saúde com medicina de ponta. Pessoas muitas vezes são anjos no momento [em] que tropeçamos e eu tenho muita gratidão por todos que verdadeiramente me amam e lutam por mim.”