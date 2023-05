STF decide em junho quem poderá usar marca iPhone: Apple ou Gradiente

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o dia 2 de junho o começo do julgamento que definirá quem poderá usar a marca iPhone no Brasil: a Apple ou a Gradiente. Os ministros terão até o dia 12 para votar.



A disputa judicial existe há onze anos. Após pedir ao INPI, em 2000, o registro da marca IPhone, com “i” maiúsculo, a Gradiente teve a solicitação atendida em 2008. Um ano antes, o iPhone (com “i” minúsculo) foi lançado nos Estados Unidos pela Apple.

Em 2012, a Gradiente lançou seu smarthphone com o nome Iphone, o que fez a Apple acioná-la. Após conseguir encerrar sua recuperação judicial na semana passada, após um processo que se arrastou por cinco anos, a Gradiente tenta vitória na nova causa a ser julgada pelo STF em breve. Com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.