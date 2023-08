STF torna réus mais 70 investigados por atos golpistas do 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) tornou reús, por maioria, mais 70 investigados na participação dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A leva de denúncias da Procuradoria-Geral da República foi concluída nesta sexta-feira, 19 e, o grupo vai responder na Justiça pelos ataques aos Três Poderes, em Brasília.

Foram considerados mais de de 1 mil e duzentos réus do total de 1.390 participantes dos atos.



A maioria dos ministros do STF acompanhou a posição do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, em favor da abertura das ações penais. Cármen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli seguiram o mesmo entendimento.

Os ministros Nunes Marques e André Mendonça concluíram que os casos deveriam ser enviados para análise da primeira instância da Justiça Federal.

Entre os crimes tipificados estão a associação criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo; e deterioração de patrimônio tombado.

Fátima de Tubarão e o Cacique Serere, que foram alvo da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal foram as personalidades destacadas entre as participações.