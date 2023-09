Sthefany Brito sobre Kayky: “Preciso entender o que aconteceu”

A atriz Sthefany Brito chegou ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, acompanhada do pai, Joseph, para visitar o irmão Kayky Brito, que foi vítima de um atropelamento na madrugada deste sábado, 2. O acidente aconteceu na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Agora não tenho nada para falar. Preciso entender primeiro o que aconteceu. Depois, eu falo”, explicou a artista, à imprensa, na porta da unidade hospitalar.

Em entrevista ao O Globo, o ator Dudu Azevedo, amigo pessoal da família, afirmou que o estado de Kayky é grave, mas que ele sai otimista do local. “É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui otimista. Vai dar tudo certo, se Deus quiser”, afirmou.