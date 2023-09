Ator Kayky Brito é atropelado e está internado em estado gravíssimo

Kayky Brito, ator de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, e está internado no CTI (Centro de Tratamento e Terapia Intensiva). O atropelamento aconteceu na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O estado de saúde é considerado gravíssimo - ele teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 1h e Kayky foi socorrido para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. Antes de ser levado pelos militares, o ator apresentou problemas na respiração. Kayky é irmão da também atriz Sthefany Brito.

De acordo com o g1, o ator foi atropelado por um carro de aplicativo quando atravessava a via, na altura do condomínio Barra Bela. O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia.

A Polícia Militar (PM) informou que não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo atropelador. Segundo o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ªDP, o motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal de trânsito.

Kayky Brito é conhecido por seu papel na novela “Chocolate com Pimenta”, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadete, que era garoto que havia sido criado como se fosse menina.