Subtenente da PM morre após ser baleado na frente dos filhos

Caso aconteceu no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

O subtenente da Polícia Militar Antônio Monteiro Júnior foi morto na manhã desta quinta-feira (10), logo após deixar seus filhos gêmeos na escola, no Rio de Janeiro. O policial foi baleado segundos depois de se despedir das crianças com um beijo. Ele estava acompanhado da esposa no momento do ataque.

De acordo com as investigações iniciais, Antônio foi abordado por dois homens armados que saíram de um carro preto. Um dos criminosos teria gritado "perdeu" antes de disparar várias vezes contra o subtenente. Mesmo tentando reagir, o policial foi atingido e caiu no chão. Após o ataque, um dos suspeitos roubou a arma que estava na cintura de Antônio e fugiu com o comparsa no veículo.

Antônio Monteiro Júnior foi socorrido e levado ao Hospital Central da Polícia Militar, no Centro do Rio, onde estava internado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se o subtenente foi confundido por criminosos ou se o crime foi premeditado.