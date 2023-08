Sucuri gigante é flagrada às margens de rio no Mato Grosso do Sul

Uma sucuri gigante foi flagrada às margens de um rio na cidade de Bonito (MS). O município tem ganhado destaque nacional pela quantidade de aparições de animais deste porte. A cobra foi filmada no último dia 29 de junho.

Em um vídeo publicado pelo ambientalista Vilmar Teixeira, nas suas redes sociais, uma sucuri de aproximadamente seis metros encara a câmera às margens do rio Formoso.

Suciris são serpentes semiaquáticas que vivem na América do Sul. Elas são conhecidas também como como “anacondas” ou “boiunas”. Ela tem o costume de sair das águas do rio para se aquecerem nas margens, onde é mais quente, com a luz do sol.

Veja o vídeo: