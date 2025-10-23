Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Super MEI: entenda o projeto que aumenta o teto para R$ 140 mil

Projeto busca mudar o valor congelado há 10 anos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/10/2025 - 18:30 h
Limite do MEI pode aumentar
Limite do MEI pode aumentar -

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou, na última quarta-feira, 22, o projeto que vem sido nomeado como ‘Super MEI’, visto que ele consiste em ampliar o limite de faturamento do microempreendedor individual (MEI) para até R$ 140 mil ao ano, praticamente o dobro do atual.

A mudança visa permitir que pequenos negócios cresçam sem perder benefícios, como o direito à aposentadoria e auxílio-doença, e mesmo assim sigam atuando dentro da legalidade. Mesmo com a proposta sendo aprovada pela CAS, ela ainda precisa passar por outras etapas para virar lei.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o que muda

Atualmente, as pessoas que são MEIs podem faturar até R$ 81 mil por ano e pagar uma taxa mensal equivalente a 5% do salário mínimo. Porém com a nova mudança, uma faixa intermediária entre R$ 81 mil e R$ 140 mil é criada, com uma contribuição de 8% do salário mínimo.

Vale ressaltar que, antes de ser aprovado, o texto passou por duas remoções de termos, sendo eles:

  • Aumento automático do limite com base na inflação;
  • Permissão para que o MEI tivesse dois funcionários (hoje pode ter apenas um).

Segundo o relator Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), tais mudanças foram feitas para evitar impactos nas contas públicas. Ainda assim, ele destacou que o reajuste é necessário pelo motivo do valor estar congelado há 10 anos "A ampliação dos limites pode incentivar a formalização e aumentar a arrecadação no futuro", afirmou o senador.

De acordo com a autora do projeto, a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC), o "Super MEI" vai estimular pequenos empreendedores a se regularizarem e facilitar o acesso a crédito e benefícios.

Próximos passos

Agora a proposta será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e, caso seja aprovada, seguirá para o plenário do Senado e depois para a Câmara dos Deputados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CAS Comissão de Assuntos Sociais mei Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Limite do MEI pode aumentar
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Limite do MEI pode aumentar
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Limite do MEI pode aumentar
Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Limite do MEI pode aumentar
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

x