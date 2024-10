Supermercado coloca placa para ajudar quem não é rico comprar carne

Placa montada em supermercado do Rio Grande do Sul - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O tutorial para a compra de carne de um supermercado do Rio Grande do Sul viralizou nas redes sociais. Com o objetivo de ajudar quem não tem conhecimento sobre carnes e precisa economizar, uma placa com informações sobre o uso dos cortes e os pratos foi colocada na seção de açougue do estabelecimento.

O lado esquerdo do painel foi formado por uma lista com o tipo de prato que o cliente deseja fazer. Ao lado, o nome da carne que a pessoa tinha que solicitar no balcão.

Para bife grelhado, bife frito, estrogonofe, a placa trouxe opções como Alcatra, Patinho.