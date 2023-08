Suposto pai de santo é morto a tiros durante live em Goiânia; vídeo

Um homem que se apresentava como pai de santo, identificado como Itamar Jesus Silva, de 29 anos, foi morto a tiros enquanto fazia uma live em Caturaí, na Região Metropolitana de Goiânia. Na transmissão ao vívo é possível ouvir o barulho dos disparos e logo em seguida a tela fica preta.

O crime ocorreu na última terça-feira, 1º, e o suspeito fugiu após efetuar os disparos contra a vítima. O suspeito, identificado como Erasmo Carlos Reis da Silva, usava outro nome e morreu em confronto com a polícia em uma área de mata, segundo o Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Reprodução | Redes Sociais

De acordo com a polícia, a operação para localizar o autor do crime contou com uso de um helicóptero. A PM ainda informou que o acusado havia comentado sobre a intenção de matar a vítima em uma conversa com três homens horas antes do crime. O suspeito era natural do Tocatins e tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e passagens criminais por homicídio, sequestro, roubo, porte ilegal de arma de fogo e furto.

"Eles nos relataram que estavam em um rio próximo à cidade e o Gabriel estava armado e dizia a todo momento que iria matar esse desafeto dele", explicou o major Guilherme Gonzaga em entrevista ao g1.

Sobre a autodeclaração como pai de santo, a Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás (Fuceg) explicou que Itamar não era filiado à entidade, mas se apresentava como "Pai Itamar de Ogum". O homem também não era filiado a federações de outros estados, conforme a Fuceg.

A entidade ainda pontuou que Itamar era iniciante na religião e não tinha sido ordenado como "zelador de santo".