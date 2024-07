Suspeita de sequestrar Marcelinho Carioca agia em “central de golpes”

O caso foi registrado como furto, associação criminosa, desobediência e apreensão de objeto - Foto: Reprodução | TV Globo | Fantástico

Uma mulher acusada de ter participação no sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca foi presa em flagrante na última sexta-feira, 21, suspeita de integrar uma quadrilha especializada em dar golpes. Ela foi encontrada em um condomínio de alto padrão na cidade de Igaratá (SP).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os criminosos tinham uma central que usava tecnologia com comunicação via satélite e se passavam por funcionários de bancos.

A polícia chegou ao condomínio por uma denúncia dos vizinhos, que estranharam a movimentação de pessoas que chegavam e saiam com notebooks, fones de ouvido e outros itens eletrônicos.

Alguns criminosos tentaram fugir pelos fundos da residência, mas se machucaram e foram alcançados. Eles tiveram atendimento médico e foram levados à delegacia. Os outros seis foram presos sem resistir à abordagem policial.

Durante a ação, outras 11 pessoas foram presas, com idades entre 22 e 30 anos. Na residência foram apreendidos 12 notebooks, 18 celulares, cinco fones de ouvido e três veículos.

Ainda de acordo com a SSP-SP, um dos policiais ligou para uma vítima, uma juíza de 76 anos do estado do Rio de Janeiro. A mulher informou que os golpistas transferiram quase R$ 50 mil de sua conta. Um dos suspeitos se passou pelo gerente da idosa e conseguiu os dados para movimentar sua conta.

Nos computadores, a equipe encontrou roteiros de orientação aos executores operacionais para fazer com que as vítimas caíssem no golpe.

O caso foi registrado como furto, associação criminosa, desobediência e apreensão de objeto.