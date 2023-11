Suspeito de assédio em ônibus é agredido por passageiros | A TARDE

Um homem de 43 anos foi preso em Belo Horizonte por importunar sexualmente uma mulher, dentro de um ônibus, nesta segunda-feira, 20. O suspeito foi agredido por passageiros que presenciaram o episódio.

Segundo a Guarda Municipal de Belo Horizonte, uma equipe foi acionada após a confusão dentro do veículo. A vítima disse para um dos agentes que recebeu uma ligação com a notícia do falecimento de um familiar e apoiou o corpo na roleta do ônibus.

O homem teria encostado nas partes íntimas dela minutos depois.

O assédio foi percebido por outros passageiros, que agrediram o homem. O suspeito foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

O homem possui passagens pela polícia por cometer o mesmo crime.