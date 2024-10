Suspeito de estupro a adolescente de 16 anos é preso

- Foto: Reprodução / Metropoles

No último dia 19, um ato de violência chocante ocorreu em Águas Claras, quando uma adolescente de 16 anos foi vítima de um estupro em uma cabana improvisada, situada a poucos metros da guarita de entrada da Residência Oficial de Águas Claras (Roac). O crime aconteceu logo após a jovem desembarcar de um ônibus vindo do Sol Nascente.

O autor do crime, um homem de 19 anos, foi preso na Estrutural após a Justiça emitir um mandado de prisão preventiva. As investigações conduzidas pela 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires permitiram a identificação do suspeito, que foi reconhecido pela vítima.

o criminoso, descrito como moreno e vestindo uma camiseta preta e short roxo, havia desembarcado na mesma parada de ônibus que a adolescente na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). O ataque ocorreu quando a jovem tentava cruzar uma das passarelas de pedestres sobre a via.