Suspeito de matar cigano no sudoeste da Bahia é preso em São Paulo | A TARDE

O homem suspeito de matar o jovem Reinaldo Guilherme Fernandes Dourado, de 21 anos, pertencente ao povo cigano, no município de Guanambi, no sudoeste da Bahia, foi preso na cidade de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê, na quinta-feira, 22,

Segundo a Polícia Civil de Guanambi, o homem de 30 anos, que não teve o nome revelado, foi encontrado durante uma operação conjunta das Polícias Civil da Bahia e de São Paulo.

O suspeito gravou um vídeo do momento do crime e divulgou nas redes sociais. A ação também foi flagrada pela câmera de segurança da casa em que a vítima morava.

As imagens mostram que a vítima digitava algo no celular, na frente do imóvel, quando o suspeito, a pé, chega ao local, atira e foge.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de mais pessoas terem envolvimento no crime.

Reinaldo Guilherme Fernandes Dourado foi morto a tiros no dia 15 de fevereiro, na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu duas semanas após o assassinato do pai da vítima, no município de Palmas de Monte Alto, na mesma região do estado.

A Polícia Militar que esteve no local do crime, disse que conforme informações iniciais, existe relação entre as mortes de pai e filho. No entanto, a Polícia Civil, que investiga os casos, ainda não confirma essa versão. A autoria e motivação do crime são apuradas na delegacia de Guanambi.

O pai da vítima, identificado como Gerisvaldo Oliveira Dourado, conhecido como "Léo Cigano", foi morto a tiros na noite de 31 de janeiro. Segundo a Polícia Civil da cidade, um primo de Gerisvaldo é suspeito de cometer o crime. Ele fugiu e é procurado.

De acordo com a polícia, quatro homens da mesma família estavam na casa quando houve um desentendimento. O motivo da discussão não foi revelado.

Gerisvaldo Oliveira Dourado estava na porta do imóvel quando foi atingido no tórax e na cabeça. Ele morreu no local do crime.

Os outros dois homens que estavam na casa também são primos da vítima e irmãos do suspeito. Eles também fugiram.