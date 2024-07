Suspeito do crime de associação criminosa é preso em Porto Seguro

Ação foi deflagrada na quarta-feira - Foto: Divulgação

Policiais civis da Bahia cumpriram, na quarta-feira, 26, em Porto Seguro, o mandado de prisão temporária de um suspeito do crime de associação criminosa, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



Segundo a corporação, a ação é desdobramento do trabalho em conjunto das polícias civis da Bahia e do Paraná, que já resultou na prisão de três pessoas em operação contra um desvio milionário de contribuições sindicais em Londrina (PR) e desarticulou uma associação criminosa.



A investigação, realizada pela Divisão Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Paraná, apurou o desvio de aproximadamente R$ 3,6 milhões de contribuições de funcionários da saúde de hospitais e clínicas privadas em Londrina e região. Os investigados também tiveram os valores bloqueados em suas contas bancárias.