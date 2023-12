Suspeito pelo sumiço de criança no RJ é levado para delegacia | A TARDE

Um homem suspeito de ser o responsável pelo desaparecimento de Kemilly Hadassa Silva, de 4 anos, foi levado para 56ª delegacia. A criança sumiu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira, 8.

Segundo a PM, “policiais militares do 20º BPM (Nova Iguaçu) foram acionados para a Rua Pernambuco, no bairro Campo Alegre, em Nova Iguaçu, onde, de acordo com o solicitante, um homem teria confessado o homicídio” de Kemilly.

As polícias Militar e Civil ainda não confirmam que o homem teria confessado o crime. Nem mesmo, não há ainda a confirmação de que Kemilly havia sido morta, e as buscas pela criança continuam.

“Disseram que era pra gente procurar em hospitais e necrotérios, que segunda-feira era pra gente ir com esse papel, boletim de ocorrência pra Belford Roxo, pra delegacia de Belford Roxo, que lá eles iam ver que providências tomar”, contou a tia da menina, Monique Silva.

De acordo com a família, Kemilly foi vista pela última vez na madrugada de sábado, 9, enquanto estava dormindo no quarto com os irmãos, na casa de uma tia.