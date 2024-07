Suspeitos de assalto a carro-forte no aeroporto são presos

Falsa viatura da PF usada em assalto a carro-forte em Caxias do Sul - Foto: Reprodução | RBS TV

Três suspeitos de participarem do assalto a um carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul, na Serra do RS, foram presos no sábado, 22, pela Polícia Fedreal. Os suspeitos foram presos em São Paulo e Paraná e levados até a Penitenciária Estadual de Canoas, segundo a Brigada Militar (BM), a polícia militar do RS.

As prisões ocorreram depois que autoridades gaúchas avisarem as polícias de São Paulo, Paraná e Santa Catarina sobre a eventual fuga dos criminosos. As prisões preventivas foram realizadas por ordens judiciais despachadas pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira, 19, quando os homens chegaram ao aeroporto disfarçados de policiais federais e atacaram o carro-forte. Os bandidos estavam armados com fuzis.

Os criminosos foram interceptados por policiais e uma longa troca de tiros foi registrada. No entanto, os assaltantes fugiram para uma zona de matagal próxima ao aeroporto, levando parte do dinheiro.

Na troca de tiros, duas pessoas faleceram. Uma foi o policial militar Fabiano Oliveira, de 47 anos, atingido por um tiro de fuzil. Um dos assaltantes, que não teve a identidade divulgada, também morreu, baleado.