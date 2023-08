Tarcísio confirma 8 mortes no Guarujá e PMs celebram:'anjinhos mortos'

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 31, oito mortes em operação da Polícia Militar no Guarujá, litoral de São Paulo. O gestor ainda negou que tenham acontecidos excessos na ação feita na última semana. Em grupos de WhatsApp, policiais comemoraram as mortes ocorridas durante o ato.

“Cada ocorrência é investigada. Não há ocorrência que não seja investigada. Agora, não podemos permitir que a população seja usada e não podemos sucumbir a narrativas. A gente está enfrentando o tráfico de drogas. A gente está enfrentando o crime organizado, e a gente tem de ter consciência disso”, disse o governador.

Oito pessoas morreram durante a operação após a morte de um soldado da Rota, no Guarujá (SP). Segundo Tarcísio de Freitas, em coletiva de imprensa o dado diverge do apurado pela Ouvidoria, que contabiliza 10 pessoas assassinadas. Segundo o governador, outras 10 foram presas. pic.twitter.com/3COu8M68FA — UOL Notícias (@UOLNoticias) July 31, 2023

Em perfis nas redes sociais, policiais comemoraram as mortes ocorridas durante operação no Guarujá. A ação aconteceu após o assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), na última quinta-feira, 27.

Reprodução / Metrópoles