Távila Gomes termina com Luva de Pedreiro e vai mudar nome do filho | A TARDE

Na fase final da gravidez do primeiro filho, Távila Gomes teria colocado ponto final no relacionamento com o influenciador digital, Luva de Pedreiro, pai do bebê. Távila, 27 anos teria tomado a decisão, após mais uma desentendimento.

Após inúmeras crises desde que começaram o namoro, e veio a gravidez, no último fim de semana curtiram juntos um show em São Paulo. Porém, uma nova briga fez com que a bióloga Távila terminasse o namoro.

Além do terminar com Luca de Pedreiro, Távila ainda tomou a decisão de mudar o nome do bebê do casal. O menino se chamará Davi. Antes, o influenciador anunciou que a criança receberia o nome de Cristiano Ronaldo Júnior, em homenagem ao jogador de futebol português. As informações são do Extra.

O motivo do desentendimento ainda não foi divulgado. Távila Gomes e Luva de Pedreiro não se pronunciaram até agora sobre o novo término.

Antes de começar a se relacionar com Luva de Pedreiro e engravidar do influenciador, Távila atuava como recepcionista de eventos pelo Brasil. O primeiro encontro teria sido na "Farofa da Gkay", em dezembro de 2022. Á época, Luva marcou presença somente no último dia do evento. Os dois teriam começado a paquera quando Távila trabalhava recepcionando os convidados do evento.