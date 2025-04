TCU e Instituto Cidades Sustentáveis fecham acordo para promoção de ações

- Foto: Divulgação / TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) fechou um acordo de cooperação técnica com o Instituto Cidades Sustentáveis para promover ações e alcançar os compromissos firmados pela Organização das Nações Unidas (ONU) na sua agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O acordo visa ampliar a efetividade das atividades de controle externo realizadas pelo TCU e unir forças para oferecer treinamentos e compartilhar conhecimentos, de forma a envolver a população, gestores públicos e organizações da sociedade civil para melhorar e acompanhar as políticas públicas, fortalecendo o controle social, promovendo o desenvolvimento sustentável e reduzindo as desigualdades sociais.

“Esse acordo de cooperação vai abrir os horizontes do Tribunal para trabalhos com os municípios. O Instituto Cidades Sustentáveis é especializado em problemas municipais relacionados aos ODS, um campo riquíssimo para atuar nas várias áreas do Tribunal de Contas da União”, afirma a secretária-geral de Controle Externo do TCU, Juliana Pontes.

A cooperação, que terá duração de cinco anos, prevê a realização de treinamentos, seminários, eventos e a criação de canais de comunicação para a troca de materiais.

“Eu vejo muitas oportunidades. Nós podemos pensar em capacitações para os gestores municipais, em cursos que podemos proporcionar em parceria, no compartilhamento de dados e em trabalhos específicos que podemos realizar junto aos municípios”, destaca a secretária de Controle Externo de Desenvolvimento Sustentável do TCU, Vanessa Lopes de Lima.