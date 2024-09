Temperaturas devem diminuir a partir de segunda em todo o Brasil

Na foto, Avenida Joana Angélica no Centro de Salvador - Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

A onda de calor que atinge grande parte do país deve amenizar a partir desta segunda-feira, 9, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). Na região centro-oeste, que tem sofrido também com a névoa seca, a maior parte dos estados deve ter queda de temperatura de até 2 ºC.

A temperatura máxima em Brasília, por exemplo, deve cair de 31 ºC para 29 ºC, enquanto em Goiânia a previsão sai de 37 ºC para 35 ºC. Cuiabá segue com calor intenso e deve ter queda de apenas 1 ºC, contando com máxima de até 29 ºC na segunda.

Outra cidade que tem sofrido com a seca e terá uma pequena diminuição no calor é Palmas, que sai dos 39 ºC previstos para este sábado para a máxima de 38 ºC.

Estados do Nordeste não apenas terão a trégua da onda de calor, como também poderão contar com chuvas isoladas. A lista inclui o litoral de Alagoas, Aracaju, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Regiões litorâneas do Amapá e Pará também devem registrar chuvas na segunda-feira.