Tempestade Akará chega ao Brasil com ventos de 85 km/h | A TARDE

A Marinha Brasileira identificou uma tempestade tropical na costa do país no último domingo, 18, com ventos que devem chegar a 85 km/h e ondas a cinco metros, em alto mar. Desde então, foi emitido um alerta para os navegantes em alto mar.

O fenômeno foi batizado de Akará, que é uma espécie de peixe em Tupi. Esse tipo de tempestade é o último estágio antes do furacão, mas não há previsão de que chegue a esse nível.

Não há previsão de mau tempo na região litorânea por causa da grande distância do fenômeno da praia. Para se tornar furacão é preciso chegar a 118 km/h.

É a terceira vez que um fenômeno desse tipo é identificado pela Marinha. Antes de se transformar da tempestade Akará, o fenômeno era um ciclone subtropical na altura de Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, mas a cerca de 200 km de distância do continente.

De acordo com o site Climatempo, a tempestade segue na direção sul e está na altura de Santa Catarina nesta terça-feira, 20.